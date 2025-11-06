Stuttgarter Kickers David Udogu – der Mann, der immer spielt
David Udogu ist vor der Partie gegen Walldorf der Dauerspieler bei den Stuttgarter Kickers. Warum ist er bei Trainer Marco Wildersinn gesetzt? Was zeichnet den Rechtsverteidiger aus?
David Udogu ist vor der Partie gegen Walldorf der Dauerspieler bei den Stuttgarter Kickers. Warum ist er bei Trainer Marco Wildersinn gesetzt? Was zeichnet den Rechtsverteidiger aus?
Wenn ein Fußballer in 15 Regionalligaspielen 15 Mal in der Anfangsformation steht, dabei in 14 Partien von der ersten bis zur letzten Minute am Ball ist und nur ein einziges Mal 20 Minuten vor Schluss ausgewechselt wird, dann hat das schon eine Aussagekraft. Diese eindrucksvolle Zwischenbilanz von David Udogu von den Stuttgarter Kickers vor dem Heimspiel gegen den FC-Astoria Walldorf (Samstag, 14 Uhr/Gazi-Stadion) sagt eigentlich schon alles über seinen Stellenwert bei den Blauen. „Ich bin einfach dankbar, dass ich jede Woche auf dem Platz stehen darf. Ich denke, das ist das Ergebnis harter Arbeit. Ich versuche, in jedem Training alles zu geben – das zahlt sich aus“, sagt der 22-Jährige zu seiner bisherigen Zeit beim Regionalligisten.