Brooklyn Peltz Beckham will keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern. Seit Monaten wird über einen mutmaßlichen Familienkrach berichtet - jetzt spricht der älteste Sohn erstmals darüber.
20.01.2026 - 10:08 Uhr
Brooklyn Peltz Beckham hat sich in den sozialen Medien von seinen berühmten Eltern David und Victoria losgesagt. „Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen“, schrieb der älteste Sohn des früheren Fußballstars und der berühmten Designerin auf der Plattform Instagram. Er habe jahrelang geschwiegen und sich bemüht, „diese Angelegenheiten privat zu halten“.