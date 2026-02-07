Vier Ü30-Spieler sichern dem deutschen Tennis-Team den deutlichen Pflichtsieg gegen Peru. Das entscheidende Doppel beginnt unglaublich und endet knapp. Für die Ambitionen ist der Erfolg kein Maßstab.
07.02.2026 - 15:27 Uhr
Düsseldorf - Mit einem kuriosen Punkt im Doppel haben Deutschlands Tennisspieler auf dem angestrebten Weg zum ersten Davis-Cup-Triumph seit 33 Jahren die erste Pflichtaufgabe vorzeitig gemeistert. Außenseiter Peru war in Düsseldorf gut zwei Monate nach dem enttäuschenden Halbfinal-Aus kein ernsthafter Prüfstein für die routinierte DTB-Auswahl, die das Fehlen von Spitzenspieler Alexander Zverev locker verkraften konnte.