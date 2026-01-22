Der ukrainische Präsident spricht von einer Einigung mit Donald Trump über US-Sicherheitsgarantien. Offene Fragen betreffen weiter die Zukunft der Ostukraine.
22.01.2026 - 17:55 Uhr
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Einigung mit US-Präsident Donald Trump über US-Sicherheitsgarantien für das von Russland angegriffene Land verkündet. Das Thema Sicherheitsgarantien sei „erledigt“, sagte Selenskyj am Donnerstag vor Journalisten in der Schweiz. „Das Dokument muss von den Seiten, von den Präsidenten unterzeichnet werden und geht dann an die nationalen Parlamente“, sagte Selenskyj, der sich zuvor mit Trump in Davos getroffen hatte.