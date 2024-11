Der amerikanische Schauspieler James van der Beek hat Krebs. Das teilte der Star aus der 90er-Kultserie „Dawson’s Creek“ seinen Followern bei Instagram mit. Wie so viele Menschen weltweit habe auch er die Diagnose bekommen: „Es ist Krebs“, schrieb der 47-Jährige. Dem „People“-Magazin sagte van der Beek, es handele sich um Darmkrebs.

„Ich befinde mich in guter Verfassung und fühle mich stark“, teilte der Schauspieler weiter mit. Er sei in Behandlung. Van der Beek ist mit Kimberly Brook verheiratet, zusammen hat das Paar sechs Kinder.

Eigentlich habe er seine Erkrankung in einem Interview mit „People“ öffentlich machen wollen. Doch als er erfahren habe, dass ein Boulevardblatt ihm zuvorkommen wollte, habe er sich entschlossen, diese Mitteilung auf Instagram zu machen.

James van der Beek bedankte sich für „all die Liebe und Unterstützung“, die er und seine Familie bekämen. „Entschuldigung an all die Menschen in meinem Leben, denen ich es eigentlich persönlich mitteilen wollte. Nichts von alledem passiert in dem Ablauf, den ich bevorzugen würde... Aber wir nehmen die Dinge so, wie sie sind.“

Von 1998 bis 2003 spielte James van der Beek die Titelrolle in der beliebten Teenie-Serie „Dawson’s Creek“. An seiner Seite waren Schauspielerinnen und Schauspieler, die später noch Karriere machen sollten: Katie Holmes, Joshua Jackson und die fünfmal Oscar-nominierte Michelle Williams.