Jahresendrallye oder Strohfeuer an der Frankfurter Börse? Der DAX durchbricht am Dienstagvormittag erstmals die 20.000-Punkte-Marke – trotz schwächelnder deutscher Wirtschaft und geopolitischer Unsicherheiten.

Michael Maier 03.12.2024 - 17:32 Uhr

Der Deutsche Aktienindex (DAX) hat am 3. Dezember 2024 erstmals in seiner Geschichte die 20.000-Punkte-Marke überschritten. Der Leitindex erreichte am Vormittag einen Höchststand von 20.038 Punkten, bevor er wieder unter die runde Marke rutschte. Am Abend um 17.30 Uhr schloss der Index dann bei 20.035 Punkten auf einem neuen Allzeithoch.