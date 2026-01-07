Dax auf historischem Hoch: Völlig losgelöst von der Weltpolitik

Der Dax überwindet die historische Hürde von 25 000 Punkten – obwohl mit der Eskalation in Venezuela ein neuer politischer Unsicherheitsfaktor hinzu gekommen ist, wie unser Autor meint.

Mit einem Traumstart in 2026 hat der Dax die historische Marke von 25 000 Punkten übersprungen – aus der von vielen vermissten Jahresendrallye wird eine Neujahrsrallye. Dass die Aktienmärkte seit der Eskalation der Venezuela-Krise, die die Welt noch unsicherer macht, zum neuen Höhenflug ansetzen, zeigt einmal mehr die Entkopplung des Börsentreibens von der Geopolitik. Früher hätten solche Angriffe Ölpreissprünge ausgelöst; heute zählt die irre Annahme, dass sich die USA die venezolanischen Rohstoffvorkommen zunutze machen können.