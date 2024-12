Jahresendrallye oder Strohfeuer an der Frankfurter Börse? Der DAX durchbricht am Dienstagvormittag erstmals die 20.000-Punkte-Marke – trotz schwächelnder deutscher Wirtschaft und geopolitischer Unsicherheiten.

Michael Maier 03.12.2024 - 12:29 Uhr

Der Deutsche Aktienindex (DAX) hat am 3. Dezember 2024 erstmals in seiner Geschichte die 20.000-Punkte-Marke überschritten. Der Leitindex erreichte am Vormittag einen Höchststand von 20.038 Punkten, bevor er wieder unter die runde Marke rutschte.