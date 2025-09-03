Die Deutsche Börse gibt am Mittwochabend um 22 Uhr bekannt, wer künftig dem Deutschen Aktienindex angehört. Bleibt der kriselnde Sportwagenhersteller dabei?
03.09.2025 - 15:58 Uhr
An diesem Mittwochabend ist klar, welche Unternehmen in Zukunft zur ersten deutschen Börsenliga zählen, welche Unternehmen also dem Deutschen Aktienindex (Dax) angehören werden. Um 22 Uhr, nach Börsenschluss in den USA, gibt die Deutsche Börse ihre Entscheidung bekannt. Wird die Porsche AG weiter zu den 40 wichtigsten börsennotierten Konzernen in Deutschland gehören? Die Änderungen im Dax gelten ab dem 22. September.