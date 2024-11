Der zurückgelehnte Folk-Pop von Daydreamtones ist die Entdeckung des Herbsts. Beim Release-Konzert wagt die Band den Handschlag mit der jungen Generation von Stuttgarts Pop-Subkultur.

Jan Georg Plavec 05.11.2024 - 14:59 Uhr

Es gibt Menschen, die nehmen die Dinge schrecklich ernst: Perfektionisten, High Performer, Donald Trump. Daydreamtones sind all das nicht. „She comes too late, she’s in time”, heißt es gleich im ersten Song ihres Albums „Avec Ina“, benannt nach zur Band gestoßenen Sängerin. Das Schlagzeug nimmt sich den Songtitel direkt zu Herzen, darüber legen sich herrlich zurückgelehnt Bass, Gitarre, Harmoniegesang. Unbedarfte Hörer wähnen sich direkt im Kalifornien ungefähr des Jahres 1967. Die im Detail wesentlich sprechfähigeren Musiker nennen Referenzen wie Felt, The Relict oder die Twee-Pop-Band The Field Mice.