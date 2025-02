Bahn will Kunden mit Schnäppchen in die Züge locken

Die Züge der Deutschen Bahn waren zuletzt unzuverlässig wie nie. Viele Kunden schreckt das ab. Mit besonders günstigen Tickets setzt der Staatskonzern auf Wiedergutmachung.

red/dpa 27.02.2025 - 13:45 Uhr

Nach einem miserablen Jahr 2024 will die Deutsche Bahn im Fernverkehr mit Schnäppchenangeboten Fahrgäste gewinnen. „Das letzte Jahr ‚24 war in Teilen eine Zumutung für unsere Kunden“, sagte Stefanie Berk, Vorständin Marketing und Vertrieb DB Fernverkehr, in Berlin. „Natürlich geht es darum, Vertrauen zurückzugewinnen.“ Die Angebote richten sich unter anderem an junge Menschen.