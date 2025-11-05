DDR-Liebesgeschichte: „Wir hatten das Gefühl, zusammen zu gehören“ – Wilde Flucht mit dem Sportwagen

Ein kleines Einfamilienhaus in Hechingen im Zollernalbkreis, die Herbstsonne scheint, in der Ferne thront die Burg Hohenzollern auf einem Hügel wie ein Bewacher dieser prächtigen schwäbischen Landschaft. Karl Heinz Schäfer öffnet die Tür des kleinen Häusles hinter den Supermarktparkplätzen. Der pensionierte Lehrer und Diakon und seine Frau Magdalena leben hier seit Jahrzehnten. Ein Kaminofen im Flur hält sich für die kalte Jahreszeit bereit, Herbstdeko mit Kürbis und bunten Blättern liegt auf der Vitrine, katholische Figürchen stehen auf braunen Schränken. Es ist ein bürgerliches Zuhause.