Das älteste Kreuzfahrtschiff der Welt kommt in den Hochofen. Der Luxusliner schipperte einst unter der DDR-Flagge über die Weltmeere –
01.09.2025 - 13:30 Uhr
Rund 35 Jahre nach dem Untergang der DDR wird auch ihr einstiges Traumschiff abgetakelt. Die MS Völkerfreundschaft, der kurioseste Auswuchs der systemstabilisierenden Urlaubspolitik des Arbeiter- und Bauernstaats, kommt in die Verschrottungsanlage. Ein belgisches Recyclingunternehmen ersteigerte das 160-Meter-Schiff für 200 000 Dollar. Man war der einzige Bieter.