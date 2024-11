Ein 18-Jähriger aus Schwieberdingen lässt sich Drogen aus Spanien schicken. Dann tappt er in eine Falle, die die Polizei ihm stellte.

Der Ermittlungserfolg der Polizei nahm seinen Anfang in Spanien. Dortige Behörden fingen zunächst eine Paketlieferung nach Deutschland ab, die rund zwei Kilogramm Cannabis beinhaltete. Danach verständigten sie die deutschen Behörden. Das Polizeirevier Ditzingen übernahm die Ermittlungen zum Empfänger der Sendung. Dabei stießen sie auf den 18-jährigen Tatverdächtigen.

Zudem stellten die Ermittler eine Paketsendung fest, die in einem Paketzentrum abgefangen werden konnte – vor der Zustellung. In dem Paket befanden sich rund eineinhalb Kilogramm Haschisch. Nachdem der 18-Jährige diese beim Paketzentrum abholen wollte, nahmen ihn Polizeibeamte der Reviere Vaihingen an der Enz und Ditzingen vorläufig fest.

Der Mann wurde durchsucht. Die Polizisten fanden einen weiteren Einlieferungsschein einer Warensendung und fingen auch diese ab. Darin waren mehrere Verpackungseinheiten mit Haschisch. Bei der Durchsuchung des Wohnung des Tatverdächtigen wurde unter anderem ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag gefunden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 18-jährige deutsche Staatsangehörige am vergangenen Dienstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen gewerbsmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge erließ. Dieser wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.