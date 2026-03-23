Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz waren ein Desaster für die FDP. Nun gibt Parteichef Christian Dürr auf. Im Mai soll ein neuer Vorstand gewählt werden.
23.03.2026 - 16:27 Uhr
Nach den schweren Niederlagen der FDP bei den Landtagswahlen in diesem Jahr hat der Bundesvorsitzende Christian Dürr seinen Rücktritt angeboten. In einer Sitzung des FDP-Vorstands habe Dürr am Montag erklärt, seinen Posten zur Verfügung zu stellen, verlautete von Teilnehmern gegenüber der Nachrichtenagentur AFP in Berlin.