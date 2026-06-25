Bauministerin Verena Hubertz bringt ihr «Upgrade» für das Baugesetzbuch ins Parlament ein. Und verweist auch auf einen ganz aktuellen Bezug.
25.06.2026 - 15:01 Uhr
Berlin - Das geplante neue Baurecht soll es für Städte und Gemeinden leichter machen, sich gegen den Klimawandel zu wappnen. "Wir brauchen auch etwas gegen die Hitze, das spüren wir doch alle gerade bei weit über 30 Grad", sagte Bauministerin Verena Hubertz (SPD) im Bundestag. "Begrünte Dächer, Bäume, die vor Hitze schützen - wer in diesen Tagen draußen unterwegs ist, der merkt, das ist kein "nice to have", sondern ein "must have"."