Debatte im Netz Neuer Radweg bei Aidlinger Kehle: „Schon enorm teuer“
Der neue Radweg an der Aidlinger Kehle wird kontrovers diskutiert. Die Meinungen schwanken zwischen „Geldverschwendung“ und „Ich freu mich drauf!“.
Der neue Radweg an der Aidlinger Kehle wird kontrovers diskutiert. Die Meinungen schwanken zwischen „Geldverschwendung“ und „Ich freu mich drauf!“.
Zwischen Aidlingen und Böblingen-Dagersheim wird seit März ein neuer Radweg gebaut – zumindest ein Abschnitt. An der Aidlinger „Kehle“ soll der Radweg künftig statt über die Kuppe neben der Straße entlang führen – das Gefälle reduziert sich dadurch von 17 auf 7,5 Prozent.