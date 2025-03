Das „Netzwerk Gemeinsam gegen rechts – für eine bessere Demokratie“ bringt am 10. März Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Petra Olschowski und Theater-Grandseigneur Hasko Weber gemeinsam auf die Bühne.

Nikolai B. Forstbauer 10.03.2025 - 15:42 Uhr

Gibt es einen „Kulturkampf von rechts“, wie ihn aufmerksame Beobachterinnen und Beobachter vor allem in Ostdeutschland erkennen? Und ist dieser vielleicht auch im Südwesten bereits spürbar? Vor allem in Kunstvereinen und in Theatern werden diese Fragen aktuell debattiert. Grund genug, genauer auf die Anlässe solcher Beobachtungen zu schauen. Eben dies hat sich eine illustre Runde für Montag, 10. März, vorgenommen: Im Stuttgarter Renitenztheater, im Alltag eher ein Ort für versöhnliche und aufmunternde Töne, geht es von 20 Uhr an um die Frage: „Wie bedroht sind unsere Kultur und unsere Kulturarbeit?“.