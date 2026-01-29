Debatte in der Galerie Abt Art: Ist Kunst ein Auslaufmodell, Frau Ministerin Olschowski?

Adrienne Braun, Autorin und Kolumnistin unserer Zeitung, liebt das offene Wort. „Und jetzt?“ heißt denn auch das neue Talkformat, das Adrienne Braun als Organisatorin und Moderatorin in bewährter Manier in den Räumen der Galerie Abt Art in Stuttgart-Möhringen (Rembrandtstraße 18) präsentiert. Ermöglicht wird die Reihe „Und jetzt?“ von der Karin Abt-Straubinger Stiftung, erster Gast ist am Donnerstag, 5. Februar, Petra Olschowski, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.