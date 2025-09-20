Wie geht es weiter im KunstLänd? Das wollte diese Zeitung wissen – von Wissenschaftsminmisterin Petra Olschowski, Museumsdirektorin Stefanie Patruno und Galerist Kay Kromeier.
Vier Sessel stehen am Donnerstagabend im Vortragssaal der Staatsgalerie Stuttgart auf der Bühne. Bei „Über Kunst“, einer Veranstaltungsreihe dieser Zeitung, diskutieren Petra Olschowski, Ministerin für Forschung, Wissenschaft und Kunst in Baden-Württemberg, Stefanie Patruno, Direktorin der Städtischen Galerie Karlsruhe, und Kay Kromeier, Geschäftsführer der Galerie Schlichtenmaier und Vorsitzender der Initiative Stuttgarter Galerien zeitgenössischer Kunst. Nikolai B. Forstbauer, Autor dieser Zeitung, moderiert. „KunstLänd – wie weiter?“ ist das Thema, mehr als 250 Besucherinnen und Besucher sind gekommen.