Warum dürfen Polizeipferde in Stuttgart Kot hinterlassen, während Hundehalter zahlen müssen? Diese Frage wird derzeit im Netz diskutiert. Was Stadt und Polizei sagen.
17.06.2026 - 16:29 Uhr
Tierkot, der auf offener Straße herumliegt, ist nie etwas Schönes. Im Netz regen sich derzeit einige über Pferdäpfel auf Stuttgarter Straßen auf. Ein Bild auf der Plattform Reddit zeigt einen beachtlichen Haufen, den offenbar ein Polizeipferd hinterlassen hat. Darunter gibt es zahlreiche kritische Kommentare. „Verstehe es nicht“, schreibt ein Nutzer. Jeder Besitzer eines winzigen Hundes müsse immer und zurecht eine Tüte mitführen. „Aber die Polizei-Pferde können wild auf die Straße koten.“ Ein anderer Nutzer weißt auf Haufen im Rosensteinpark hin.