Debatte im Stuttgarter Rathaus Tempo 30 in ganz Stuttgart-Ost gefordert: Werden die Busse ausgebremst?
Bürger und Politiker kämpfen für Tempo 30 in Gablenberg. Die SSB warnt: Dem ÖPNV drohen längere Fahrzeiten und Mehrkosten. Eine Analyse.
Eine neu gegründete Bürgerinitiative sowie die drei Gemeinderatsfraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD und Volt sowie die Linke SÖS Plus fordern Tempo 30 statt 40 in der Gablenberger Hauptstraße. Der Bezirksbeirat Stuttgart-Ost geht sogar noch ein Stück weiter und spricht sich flächendeckend für diese Maßnahme im gesamten Stadtbezirk aus.