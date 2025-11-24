Volker Kleinle bleibt beim Bargeld – viele feiern ihn dafür, andere sehen Rückschritt. Auf Facebook entlädt sich eine hitzige Debatte über Gebühren, Freiheit und Zukunft.
24.11.2025 - 19:00 Uhr
In der Dinkelbäckerei Kleinle in Ludwigsburg-Poppenweiler können Kundinnen und Kunden ausschließlich bar bezahlen – und Bäcker Volker Kleinle steht offen zu diesem Kurs. Ihm gehe es, sagt er, um Transparenz, niedrige Gebühren, um Freiheit und darum, dass seine Kundschaft den Überblick über ihre Ausgaben behält.