Der Prüfverein bleibt der Mitgliederversammlung fern und kritisiert den ausrichtenden Fahrlehrerverband Baden-Württemberg dafür, wie er die öffentliche Debatte über Abfahrtsorte für Prüfungen in Stuttgart führt. Der Verbandsvorsitzende hält dagegen.

Rouven Spindler 24.04.2025 - 20:46 Uhr

Wie geht es in der Debatte über den Wegfall von Abfahrtsorten für Fahrprüfungen in Stuttgart und angrenzenden Kreisen weiter? Darüber hätten sich Vertreter von Fahrschulen im Land, von Verbandsseite und vom Technischen Überwachungsverein (Tüv) Süd am Samstag austauschen können. Daraus wird aber nichts.