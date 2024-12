Enorm sei das Kulturinteresse im Land, hören wir seit Jahren. Aber ist das wirklich so? Und wenn nicht, welche Folgen kann dies haben? Schlicht schlimme, kommentiert unser Autor.

Nikolai B. Forstbauer 04.12.2024 - 06:10 Uhr

Die Staatsgalerie Stuttgart? Zählt zu den Top Ten in Deutschland. Das Stuttgarter Ballett? Ist weltberühmt. Das Festspielhaus Baden-Baden? Lockt internationale Gäste. Das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe? Ist europaweit die erste Adresse digitaler Realitäten. Stimmt alles. Und doch stellt sich die Frage neu, wie verankert selbst diese Kultur-Leuchttürme in der Bevölkerung wirklich sind.