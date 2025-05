Sozialverband: Neue Beamte sollen in Rentenkasse einzahlen

Der Paritätische Gesamtverband findet den Unterschied zwischen Renten und Pensionen ungerecht. Deshalb fordert er ein System für alle.

Tobias Peter 20.05.2025 - 00:00 Uhr

Der Paritätische Gesamtverband unterstützt einen Vorstoß von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und fordert, Neubeamte sollten künftig in die Rentenversicherung einzahlen. „Das Mehrklassensystem der Altersversorgung ist weder gerecht noch nachhaltig. Es hat keine Zukunft“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Joachim Rock, unserer Redaktion. „Wir brauchen ein System für alle, in das Angestellte, Selbstständige, Abgeordnete und neu in den öffentlichen Dienst eintretende Beamte gleichermaßen einzahlen.“