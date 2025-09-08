Debatte über Sozialstaat Die SPD braucht wieder Mut – und muss auf ein Thema setzen
Die SPD muss ihr Verhältnis zum Sozialstaat neu justieren. Dabei kommt es auch auf ein Thema an, das bislang unterbelichtet ist, kommentiert Tobias Peter.
Es ist nicht die Schuld von Willy Brandt. Aber der frühere Kanzler wird in der SPD so viel zitiert, dass es Ohrenschmerzen verursachen könnte. Ein Satz Brandts ist indessen selten darunter. Er lautet: „Der Respekt vor dem mündigen Bürger verlangt, dass man ihm Schwierigkeiten nicht vorenthält.“
