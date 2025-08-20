 
Debatte über Steuern Schwarz-Rot setzt die Tradition der Ampel fort

Debatte über Steuern: Schwarz-Rot setzt die Tradition der Ampel fort
Funktioniert Schwarz-Rot besser als die Ampel? Foto: Niklas Treppner/dpa

In der Debatte über Steuern spielt jeder auf den eigenen Vorteil. Damit schaden Union und SPD sich selbst und dem Land, kommentiert Tobias Peter.

Korrespondenten: Tobias Peter (pet)

Schwarz-Rot führt eine Debatte, die das Land nicht braucht. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat mit Blick auf das drohende Loch von 30 Milliarden Euro im Haushalt 2027 gesagt, dass er keine Option vom Tisch nehme. Also auch nicht die von Steuererhöhungen für besonders Reiche. Der Etat für das Jahr 2027 liegt aber noch gar nicht an. Der Streit, den Klingbeil losgetreten hat, ist unnötig.

 

Die Union wiederum kontert, indem sie Einsparungen beim Bürgergeld fordert. Dass die Regeln für Bürgergeldempfänger verschärft werden sollen, ist richtig. Darauf haben sich Union und SPD verständigt – auch wenn über die genaue Umsetzung noch gestritten werden wird. Wahr ist zugleich: Es geht bei dem Thema im Kern darum, dass es im Land gerecht zugeht. Riesige Geldsummen lassen sich nicht einsparen. Da sind sich nahezu alle Experten einig. Es ist fahrlässig, in der Öffentlichkeit immer wieder einen anderen Eindruck zu erwecken.

Nötig ist ein Aufschwung

CSU-Generalsekretär Martin Huber befeuert die Debatte weiter, indem er Einsparungen bei der Wärmepumpen-Förderung verlangt. Schwarz-Rot setzt damit eine Tradition fort, die aus Zeiten der Ampel bekannt ist. Jeder versucht, kurzfristig auf Kosten des anderen zu punkten. Und blendet dabei aus, dass alle langfristig nur gemeinsam Erfolg haben können.

Unsere Empfehlung für Sie

Europa zu Gast bei Donald Trump: Der Gipfel in Washington – und die drei Lehren für Deutschland

Europa zu Gast bei Donald Trump Der Gipfel in Washington – und die drei Lehren für Deutschland

Der Gipfel bei Donald Trump ist nicht zum Eklat geworden. Doch die schwierigsten Aufgaben für Kanzler Friedrich Merz kommen erst noch, kommentiert Tobias Peter.

Damit die Haushaltsprobleme von 2027 an beherrschbar werden, braucht es vor allem eines: wirtschaftlichen Aufschwung. Den kann es aber nur geben, wenn die Unternehmen und die Menschen im Land den Eindruck haben, dass die Regierung verlässlich arbeitet. Wenn Schwarz-Rot weitermacht wie bisher, wird selbst das 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Investitionen nicht zünden. Am Ende sind es vor allem die Unternehmen, die den Hebel umlegen müssen. Die Grundlage dafür ist Vertrauen – in eine bessere Zukunft.

Weitere Themen

Andreas Scheuer: Gericht soll Erinnerungslücke prüfen

Andreas Scheuer Gericht soll Erinnerungslücke prüfen

Als Verkehrsminister hat Andreas Scheuer einen teuren Fehler gemacht. Angeklagt werden soll etwas anderes, und das wird schwer, kommentiert Christian Gottschalk.
Von Christian Gottschalk
Ukraine-Krieg: Plötzlich ist auch Deutschland die Feuerwehr

Ukraine-Krieg Plötzlich ist auch Deutschland die Feuerwehr

Wer weiter in Frieden und Wohlstand leben will, wird in die Ukraine müssen – auch mit Bodentruppen, kommentiert Franz Feyder die Diskussion um Sicherheitsgarantien für das Land.
Von Franz Feyder
Abkommen mit Russland: Russlands fortgesetzter Wortbruch

Abkommen mit Russland Russlands fortgesetzter Wortbruch

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2014 wurden acht Abkommen geschlossen. An allen war die Russische Föderation beteiligt – und brach sie zuerst.
Von Franz Feyder
Newsblog zum Krieg in Nahost : Macron warnt wegen Gaza-Offensive vor Dauerkrieg in Region

Newsblog zum Krieg in Nahost Macron warnt wegen Gaza-Offensive vor "Dauerkrieg" in Region

Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Handelsstreit mit USA: Deal or no deal

Handelsstreit mit USA Deal or no deal

Gibt es einen Deal zwischen EU und USA oder nicht? Immer neue Konflikte treten auf. Die Zölle auf Autos wurden noch nicht gesenkt, kritisiert StZ-Chefredakteur Joachim Dorfs.
Von Joachim Dorfs
Selensky am „Katzentisch“ der Weltpolitik?

Selensky bei Trump Pressekonferenz am Beistelltisch

Nach dem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus hält der ukrainische Präsident eine Pressekonferenz am improvisierten "Katztentisch" im Freien ab. Was steckt hinter dem ungewöhnlichen Vorgang?
Von Michael Bosch
Gesetz in den USA: Weißes Haus startet TikTok-Account – trotz drohendem Verbot

Gesetz in den USA Weißes Haus startet TikTok-Account – trotz drohendem Verbot

Eigentlich müsste TikTok in den USA um seine Zukunft bangen. Stattdessen bekommt die Video-App prominenten Zuwachs: das Weiße Haus. Im ersten Video wird Präsident Trump zelebriert.
Rechtsgutachten: Kommunen müssen Bundesgesetze umsetzen – auch ohne Mittel

Rechtsgutachten Kommunen müssen Bundesgesetze umsetzen – auch ohne Mittel

Städte und Gemeinden sind dazu verpflichtet, Bundesgesetze umzusetzen, selbst wenn ihnen dafür Geld und Personal fehlen. Das geht nun aus einem Rechtsgutachten hervor.
Aufenthaltsgenehmigung: USA will Einwanderer auf „antiamerikanische“ Äußerungen prüfen

Aufenthaltsgenehmigung USA will Einwanderer auf „antiamerikanische“ Äußerungen prüfen

Die USA verschärfen die Prüfung von Einwanderern weiter. Ab sofort sollen Social-Media-Profile auch auf Amerika-feindliches Gedankengut untersucht werden.
Ex-Verkehrsminister: Andreas Scheuer wegen Falschaussage angeklagt

Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer wegen Falschaussage angeklagt

Die Anklage steht im Zusammenhang mit dem Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags. Scheuer zeigt sich über den Zeitpunkt irritiert.
Weitere Artikel zu Finanzminister CDU Kommentar SPD Haushalt
 