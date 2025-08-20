Debatte über Steuern Schwarz-Rot setzt die Tradition der Ampel fort
In der Debatte über Steuern spielt jeder auf den eigenen Vorteil. Damit schaden Union und SPD sich selbst und dem Land, kommentiert Tobias Peter.
Schwarz-Rot führt eine Debatte, die das Land nicht braucht. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat mit Blick auf das drohende Loch von 30 Milliarden Euro im Haushalt 2027 gesagt, dass er keine Option vom Tisch nehme. Also auch nicht die von Steuererhöhungen für besonders Reiche. Der Etat für das Jahr 2027 liegt aber noch gar nicht an. Der Streit, den Klingbeil losgetreten hat, ist unnötig.
