Auf dem deutschen Arbeitsmarkt erfüllen sie wichtige Aufgaben. Doch auch beim Wiederaufbau ihres Herkunftslandes könnten die mehr als 900.000 Syrer, die in Deutschland leben, eine Rolle spielen.
31.03.2026 - 15:17 Uhr
Berlin - Was wird aus der knappen Million Syrerinnen und Syrern, die seit Ausbruch des Bürgerkriegs in der Heimat in Deutschland Zuflucht gesucht haben? Mehr als 900.000 leben noch hier. Es gebe es "keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland", machte Kanzler Friedrich Merz (CDU) schon im vergangenen Jahr deutlich und stellte Rückführungen in Aussicht.