Debatte um Abschiebungen Hunderttausende müssen in Syrien wieder fliehen
Während Deutschland über die Abschiebung von Syrern diskutiert, leiden die Menschen in dem kriegszerstörten Land unter der immer wieder aufflackernder Gewalt.
In den vergangenen zwölf Monaten wurden nach UN-Angaben fast eine Million Syrer aus ihren Städten und Dörfern vertrieben. Allein die Unruhen in der Provinz Suwaida im Sommer zwangen mehr als 180 000 Menschen zur Flucht. Sieben von zehn Syrern brauchen humanitäre Hilfe, neun Millionen Menschen wissen nicht, wo sie die nächste Mahlzeit hernehmen sollen.