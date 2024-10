Radioaktiv belasteter Schrott in Fessenheim?

Das AKW Fessenheim nahe der Grenze zu Deutschland soll abgerissen werden. Nun werden Bürger zu einer neuen und umstrittenen Industrieanlage befragt.

red/dpa/lsw 04.10.2024 - 16:08 Uhr

Die geplante Recyclinganlage für schwach radioaktiv belasteten Schrott am Standort des elsässischen Atomkraftwerks Fessenheim ist nun Thema einer öffentlichen Debatte. Diese betrifft wegen der Grenznähe auch Deutschland. Wie die Nationale Kommission für öffentliche Debatten (CNDP) in Paris mitteilte, startet die Bürgerbeteiligung am kommenden Donnerstag (10. Oktober) und wird bis zum 7. Februar laufen. Es seien auch Unterlagen auf Deutsch verfügbar.