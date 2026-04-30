Debatte um Entlastungsprämie „Die Politik verschenkt das Geld anderer“
In der Krise kaum zu leisten: Unternehmen im Landkreis Göppingen sehen die 1000-Euro-Entlastungsprämie skeptisch.
In der Krise kaum zu leisten: Unternehmen im Landkreis Göppingen sehen die 1000-Euro-Entlastungsprämie skeptisch.
Zusätzlich und steuerfrei 1000 Euro bekommen? Das klingt sicherlich gut für jeden Arbeitnehmer. Die Entlastungsprämie, die Unternehmen ihren Beschäftigten steuerfrei bis zu 1000 Euro bezahlen können, stößt allerdings bei den meisten Betrieben auf wenig Gegenliebe. Im Kreis Göppingen ist das Verständnis bei den Arbeitgebern nicht unbedingt groß.