Andere Länder haben es längst, in Deutschland erhitzt die Debatte um Handyverbote an Schulen die Gemüter. Dass es oft nicht durchgesetzt wird, liegt laut Fachleuten nicht nur an Schülerinnen und Schülern.

red/KNA 11.09.2024 - 22:26 Uhr

An Schulen mit Smartphone-Verbot sind sowohl die Lernleistungen als auch das Wohlbefinden besser: Zu diesem Schluss kommen die Augsburger Pädagogen Klaus Zierer und Tobias Böttger. In einem Gastbeitrag für die „Welt“ (Donnerstag) berichten sie über ihre Meta-Analyse „To ban or not to ban?“ (dt.: Verbieten oder nicht verbieten?). So sprächen die Kinder in den Pausen mehr miteinander, wenn sie kein Smartphone nutzen könnten; auch Cyber-Mobbing komme seltener vor.