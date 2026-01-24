Ist die telefonische Krankschreibung ein Problem für den Arbeitsmarkt? Aus Sicht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung liegt das Problem an einer anderen Stelle.
Ärztliche Krankschreibungen in den ersten drei Tagen hält der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, für Unsinn. „Wir plädieren dafür, diese Regelung ganz abzuschaffen - telefonisch, vor Ort oder digital“, sagte Gassen der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in Berlin. „Also niemand, der krank ist, muss sich dies in den ersten drei Tagen von einem Arzt bestätigen lassen“, so Gassen weiter. Derzeit gebe es noch 27 Millionen solcher Fälle.