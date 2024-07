Der Beach-Volleyballer Steven van de Velde ist ein verurteilter Straftäter. Zehn Jahre später tritt er nach längeren Debatten bei Olympia an - und kassiert Buh-Rufe.

dpa 28.07.2024 - 12:41 Uhr

Paris - Nach wochenlangen Debatten und Protesten ist der niederländische Beach-Volleyballer Steven van de Velde bei seinem Olympia-Debüt mit Pfiffen begrüßt worden. Der 29-Jährige, der vor Jahren wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen in Haft war, trat vor dem Eiffelturm in Paris zu seinem ersten Gruppenspiel an. Bei der Vorstellung der Sportler mischten sich in den Applaus deutlich hörbar Pfiffe und Buh-Rufe.