Ein knappes Jahr, bevor die Oper „Atatürk“ des Komponisten Bassem Akiki in Stuttgart uraufgeführt werden soll, haben Gruppen aus unterschiedlichen politischen Richtungen bereits die Absage des Stücks gefordert. Auf der einen Seite: linke kurdische Aktivisten, die überhaupt keine Plattform für Kemal Mustafa Atatürk sehen wollen – zu schlimm habe er Minderheiten mitgespielt. Auf der anderen Seite: Kemalisten, bei denen die Alarmsirenen schrillten, als sie hörten, dass die Oper eine kritische Auseinander mit dem „Vater aller Türken“ plant. Atatürk ist der Begründer der Republik Türkei.

Gökay Sofuoglu ist Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg (TGBW). Innerhalb der türkischen Community nimmt der Verbandsfunktionär nicht wahr, dass Atatürk eine besondere Reizfigur darstellt. „80 Prozent der Türken hier können sich auf Atatürk einigen“, sagt er zwar.

Den meisten sei die Opern-Debatte „vollkommen egal“

Allerdings meinten auch alle, „dass sie die Deutungshoheit über Atatürk besitzen würden“, so Sofuoglu. Dabei sieht er Projekte wie die geplante Aufführung als Chance für Türken, sich „kritisch mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen.“

Das komme häufig zu kurz – sowohl bei Atatürk oder dem Osmanischen Reich sei der Blick vieler verklärt. Allerdings sei auch wahr: Den meisten in Deutschland lebenden Türken, die in Cafés, Friseursalons und an anderen Orten sonst leidenschaftlich über Politik streiten, sei die Opern-Debatte „vollkommen egal.“

Kunstfreiheit stehe nicht zur Debatte

Auf Funktionärsebene sehe das aber anders aus. „Da haben mich Nachrichten aus ganz Deutschland erreicht. Manche fragten: Was steckt dahinter? Andere wollten gleich wissen: Was tut ihr dagegen?“, sagt Sofuoglu. Seine Antwort war: Nichts – die Kunstfreiheit stehe nicht zur Debatte.

Sofuoglu stellt dabei auch klar, dass er Atatürk für eine historische Figur hält, die unterm Strich als sehr verdienstvoll zu bewerten ist. Aber Aspekte seines Lebenswerks historisch-kritisch aufzuarbeiten, stehe dem überhaupt nicht entgegen. „Man muss das auch alles im Kontext seiner Zeit bewerten“, findet er.

So habe Kemal Mustafa Atatürk besonders etwas für die Demokratie geleistet, die Republik als säkularen Staat gegründet oder das Frauenwahlrecht eingeführt, so Sofuoglu. „Andere, wie die Kemalisten, verehren ihn eher als Soldaten, der türkische Interessen gegen Griechen und Franzosen verteidigt hatte, nachdem das Osmanische Reich zerfallen war.“ So sei Atatürk eine Figur, in die auch viele Sehnsüchte hineininterpretiert werden. „Mein Atatürk ist eine Mischung von allem“, sagt er.

AKP, CHP - fast alle Parteien achten Atatürk

Atatürk spiele darum in fast allen politisch relevanten Bewegungen in der Türkei eine Rolle. Selbst in Recep Tayyip Erdoğan Regierungspartei AKP achte man den Gründer der Türkei als historisch wichtige Figur, auch wenn sie seine Omnipräsenz im Alltag etwas aushöhle: „Der Bildungsminister hat jetzt verfügt, dass Atatürks Vorworte aus den Schulbüchern fliegen“, sagt Sofuoglu.

Die CHP, die größte Oppositionspartei in der Türkei, verehre ihn sowieso – schließlich hat Atatürk sie als Staatspartei 1923 gegründet. Die aufstrebende nationalistische Zafer Partisi („Partei des Sieges“), die türkische Umfrageinstitute bei bis zum sieben Prozent Wählerzustimmung sehen und deren Anhänger sich auch kritisch gegen die „Atatürk“-Oper positioniert hatten, zeigt ebenfalls starke Zuneigung Richtung Atatürk.

Staatsoper in Stuttgart - eine hier geplante Inszenierung sorgt hier schon ein knappes Jahr vor der Uraufführung für Wirbel. Foto: dpa

Nur die DEM Parti, die größte kurdische Partei und radikalislamistische Gruppen und deren Ableger würden entweder gar kein Verhältnis zu Atatürk pflegen bis ihm ablehnend gegenüberstehen. Da Sofuoglu davon ausgeht, dass die politischen Zustimmungsverhältnisse in Baden-Württemberg vergleichbar mit denen in der Türkei sind, sieht er in der Debatte um die Oper auch eher einen Wettstreit extremer, aber für die Breite der türkischen Bevölkerung nicht repräsentativer Positionen.

Das dürfte übrigens auch für die kurdische Community in Deutschland gelten. Zumindest sind nicht alle der Meinung der Stuttgarter Aktivistin Avra Enim, die im Namen des Deutsch-Kurdischen Forums eine Dienstaufsichtsbeschwerde beim Wissenschafts- und Kunstministerium gestellt und die Absage der Produktion gefordert hatte. Der Landesverband Baden-Württemberg der Kurdischen Gemeinde (KGD-BW), der mit dem Deutsch-Kurdischen Forum nichts zu tun hat, vertritt eine andere Haltung.

Kurdischer Verband kritisiert Titel des Stücks

„Auch wir stehen ganz klar hinter der Kunstfreiheit“, sagt der KGD-BW-Vorsitzende Turan Tekin. Die Absage der Oper zu fordern, kommt ihm nicht in den Sinn. Allerdings hofft er stark auf eine kritische historische Auseinandersetzung mit Atatürk und stört sich am offiziellen Titel des Stücks: „Atatürk. Die Legende von Mustafa Kemal“ – das erzeuge den Eindruck von historischer Erhabenheit, der Atatürk durch seinen Umgang mit Kurden oder Armeniern nicht gerecht werde.

Tekin sucht darum das Gespräch mit den Staatstheatern Stuttgart, um seinen Standpunkt darzustellen. Einem baldigen Treffen sei bereits zugesagt worden.

Der türkisch-kurdische Konflikt beschäftigt in seinen extremistischen Ausprägungen auch das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) in Baden-Württemberg. „Im Zusammenhang mit der geplanten Produktion an der Staatsoper in Stuttgart wissen wir bislang lediglich von einer ablehnenden Haltung aus dem türkisch-linksextremistischen Spektrum“, sagt ein Sprecher der LfV. Allerdings könne sich der LfV aus rechtlichen Gründen nur zu Organisationen äußern, die von der Behörde beobachtet werden. „Grundsätzlich lassen sich die extremistischen Strukturen mit Türkei-Bezug, die das LfV beobachtet, entweder dem türkischen Rechtsextremismus, dem türkischen Linksextremismus oder dem kurdischen Extremismus zuordnen“, so der Sprecher.

Region Stuttgart als Extremismus-Schwerpunkt

Die Region Stuttgart sei dabei ein Schwerpunkt, „alleine schon aufgrund der hohen Aktivität der Organisationen dort.“ Die verschiedenen Gruppen, die dem auslandsbezogenen Extremismus zugeordnet werden, „würden ideologisch sehr unterschiedliche Haltungen gegenüber der Türkei und der türkischen Regierung vertreten; teils stehen sie sich diametral entgegen.“ Gemeinsam sei ihnen, dass sie die sozialen Medien sowohl für die Verbreitung von Propaganda als auch zur Mobilisierung ihrer Anhängerschaft nutzen, „zum Beispiel vor Demonstrationen.“

Für Gökay Sofuoglu von der TGBW ist bei all den unterschiedlichen Positionen klar: „Man soll die Polarisierung nicht durch Atatürk führen – das ist für alle kontraproduktiv.“ Seine Hoffnung: Dass die Debatte um Atatürk und die Oper ein Anlass ist, miteinander ins Gespräch zu kommen.