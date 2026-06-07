Ein knappes Jahr, bevor die Oper „Atatürk“ des Komponisten Bassem Akiki in Stuttgart uraufgeführt werden soll, haben Gruppen aus unterschiedlichen politischen Richtungen bereits die Absage des Stücks gefordert. Auf der einen Seite: linke kurdische Aktivisten, die überhaupt keine Plattform für Kemal Mustafa Atatürk sehen wollen – zu schlimm habe er Minderheiten mitgespielt. Auf der anderen Seite: Kemalisten, bei denen die Alarmsirenen schrillten, als sie hörten, dass die Oper eine kritische Auseinander mit dem „Vater aller Türken“ plant. Atatürk ist der Begründer der Republik Türkei.