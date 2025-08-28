Die Grünen im Landtag betrachten die Gratis-Fahrradmitnahme in Zügen als einen wichtigen Baustein der Mobilität. Fahrgäste sehen das anders.
28.08.2025 - 07:00 Uhr
Die Zahl der Räder, die in den öffentlichen Verkehrsmitteln mitgenommen werden, steigt stetig an. Darin sind sich alle Experten einig. Doch analog zur wachsenden Bedeutung des Zweirads für die Alltagsmobilität, wächst auch das Konfliktpotenzial zwischen Radfahrern und Fahrgästen vor allem in Zügen und S-Bahnen. Das Thema wird in den sozialen Medien heiß diskutiert und ruft nun auch die Politik auf den Plan.