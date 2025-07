Es gebe mittlerweile zu viele Abiturienten mit Einser-Abitur, mahnt der Deutsche Lehrerverband. Auch aus der Union kommt Kritik. Doch lässt sich die beklagte «Noteninflation» anhand von Daten belegen?

dpa 25.07.2025 - 13:05 Uhr

Berlin - Der Deutsche Lehrerverband warnt vor einer Entwertung des Abiturs durch zu viele Absolventen mit Einser-Schnitt. "Es gibt eine Flut an Einser-Abis", sagte Verbandspräsident Stefan Düll der "Rheinischen Post". Zwar sei das Abitur "nichts, was einem hintergeworfen wird". Dennoch dürfe an der Qualität nicht weiter herumgedoktert werden, sagte Düll.