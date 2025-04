Soll man die AfD im Bundestag so behandeln wie andere Parteien auch? Nein – denn so benimmt sie sich ja auch nicht, findet Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.

Rebekka Wiese 16.04.2025 - 15:53 Uhr

Was im Bundestag passiert, ist manchmal kaum anders als in einem Klassenzimmer. So zum Beispiel: Eine Klasse wählt einen Sprecher – und bereut es bald. Denn der stört ständig den Unterricht, beschimpft die anderen Schüler und äußert sich schließlich so dermaßen daneben, dass man das Gesagte nicht einmal wiederholen will. Die Klasse wählt ihn deshalb ab. Als er beim nächsten Mal wieder kandidiert, bekommt er nicht mehr genug Stimmen.