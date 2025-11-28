Debatte um SWR-Format Am AfD-Kandidaten Frohnmaier scheiden sich die Geister
Der Landtagsrundfunkrat in Baden-Württemberg diskutiert Formate des SWR zur Landtagswahl. Dabei hat der Sender seine Entscheidung längst getroffen.
Welche Parteien werden vor einer Wahl zu welchen Formaten eingeladen? Wer soll eine Bühne bekommen? Eine Frage, die Journalisten auch vor der Landtagswahl am 8. März 2026 beschäftigt und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in besonderem Maße. Die Entscheidung des SWR, Spitzenkandidaten von CDU, Grüne und AfD Ende Februar in einem Triell aufeinandertreffen zu lassen, hat nun zu einer heißen Diskussion im Landesrundfunkrat geführt – auch über die Rolle des Gremiums.