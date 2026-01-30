Naturschützer können vor dem Verwaltungsgericht eine Galgenfrist für den Wolf von der Hornisgrinde erwirken. Eine endgültige Entscheidung gibt es aber noch nicht.
30.01.2026 - 16:15 Uhr
Der Wolf von der Hornisgrinde wird vorerst doch nicht abgeschossen. Das Stuttgarter Verwaltungsgericht hat das Land Baden-Württemberg in einem am Freitag bekannt gegebenen Beschluss angewiesen, die Tötung des Wolfs mit der Bezeichnung GW2672m vorerst zu unterlassen. Zuvor hatte der Verband Naturschutzinitiative gegen die Abschussverfügung von Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) geklagt.