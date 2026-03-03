Der Gesundheitszustand des US-Präsidenten sorgt immer wieder für Diskussionen. Nun heizt eine auffällige Rötung an seinem Hals die Spekulationen erneut an.
Washington - Was wie ein Hautausschlag an Donald Trumps Hals aussieht, hat eine neue Welle der Spekulation über den Gesundheitszustand des US-Präsidenten ausgelöst. "Präsident Trump verwendet auf der rechten Halsseite eine gängige Creme zur Vorbeugung von Hautirritationen. Sie wurde ihm vom Arzt des Weißen Hauses verschrieben", zitierte das Weiße Haus Trumps Leibarzt Sean Barbabella. Einen Grund für die Rötung blieb die Erklärung jedoch schuldig.