Einmal sollen die Uhren in und um Vancouver noch vorgestellt werden - dann bleibt es dabei. British Columbia schafft die Zeitumstellung ab. Anderswo wird darüber noch diskutiert.

dpa 03.03.2026 - 17:08 Uhr

Vancouver - Die westkanadische Provinz British Columbia rund um die Metropole Vancouver will künftig die Zeit nicht mehr umstellen. Am kommenden Wochenende sollen die Uhren zum letzten Mal eine Stunde vorgestellt werden, teilte Gouverneur David Eby mit. Bei dieser Zeit solle es dann bleiben, weitere Umstellungen nicht mehr geben.