Lange führt Max Verstappen mit seinem Team bei seiner Premiere im 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Dann spielt die Technik nicht mehr mit.
17.05.2026 - 14:02 Uhr
Nürburg - Max Verstappen hat nach einer Technik-Panne alle Hoffnungen auf einen Sieg bei seinem Debüt im 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring begraben müssen. In Führung liegend traten am Mercedes-AMG des Verstappen-Teams knapp dreieinhalb Stunden vor Rennende Probleme auf. Wegen der notwendigen Reparaturarbeiten an der Box büßte das Fahrer-Quartett um den viermaligen Formel-1-Weltmeister alle Chancen auf den Gesamterfolg ein.