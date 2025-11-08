Eigentlich wollte der Außenminister am Samstagmittag mit einem Airbus der Luftwaffe zum EU-Lateinamerika-Gipfel nach Kolumbien fliegen. Doch er wird ausgebremst.
08.11.2025 - 12:35 Uhr
Außenminister Johann Wadephul muss seine Reise zu einem EU-Lateinamerika-Gipfel in Kolumbien wegen eines nicht einsatzfähigen Regierungsflugzeugs kurzfristig umplanen. Der für den Flug von Hamburg aus vorgesehene Airbus A350 der Bundeswehr-Flugbereitschaft sei wegen eines Defekts nicht verfügbar, teilte das Auswärtige Amt mit. Nach Angaben der Luftwaffe handelt es sich um einen Defekt an der Vereisungsschutzanlage. Die entsprechenden Ersatzteile seien bestellt, sagte ein Sprecher der Luftwaffe. Wadephul soll Kanzler Friedrich Merz (beide CDU) bei dem Treffen vertreten.