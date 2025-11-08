Eigentlich wollte der Außenminister am Samstagmittag mit einem Airbus der Luftwaffe zum EU-Lateinamerika-Gipfel nach Kolumbien fliegen. Doch er wird ausgebremst.

Außenminister Johann Wadephul muss seine Reise zu einem EU-Lateinamerika-Gipfel in Kolumbien wegen eines nicht einsatzfähigen Regierungsflugzeugs kurzfristig umplanen. Der für den Flug von Hamburg aus vorgesehene Airbus A350 der Bundeswehr-Flugbereitschaft sei wegen eines Defekts nicht verfügbar, teilte das Auswärtige Amt mit. Nach Angaben der Luftwaffe handelt es sich um einen Defekt an der Vereisungsschutzanlage. Die entsprechenden Ersatzteile seien bestellt, sagte ein Sprecher der Luftwaffe. Wadephul soll Kanzler Friedrich Merz (beide CDU) bei dem Treffen vertreten.

Der Minister wolle nun mit einer Linienmaschine nach Kolumbien und dann weiter zu dem Treffen in Santa Marta am Karibischen Meer im Norden des Landes fliegen, hieß es vom Auswärtigen Amt weiter. Am Sonntag wollte Wadephul mit der Flugbereitschaft von Kolumbien aus nach Bolivien weiterreisen, um dort Gespräche mit der neu gewählten Regierung zu führen.

Am Dienstag und Mittwoch kommender Woche ist geplant, dass der Bundesaußenminister in der kanadischen Provinz Ontario an einem Treffen der Außenminister der G7-Länder wirtschaftsstarker Demokratien teilnimmt.

Wadephuls Vorgängerin häufiger von Pannen ausgebremst

Wadephuls Vorgängerin Annalena Baerbock (Grüne) war als Außenministerin der vorigen Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP mehrfach von Pannen der Flugbereitschaft der Bundeswehr betroffen. Spektakulärstes Beispiel war eine geplante Reise Baerbocks nach Australien, Neuseeland und Fidschi.

Baerbock musste den Flug im August 2023 abbrechen, nachdem sich bei einem Tankstopp in Abu Dhabi bei einem Airbus A340 der Bundeswehr-Flugbereitschaft die Landeklappen nach dem Start nicht hatten einklappen lassen. Bei einem weiteren Versuch trat derselbe Fehler wieder auf, so dass die Außenministerin die Reise abbrach und mit einem Linienflug nach Deutschland zurückkehrte. Sie holte den Besuch später nach.