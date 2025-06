19.06.2025 - 17:39 Uhr , aktualisiert am 20.06.2025 - 10:08 Uhr

Reisende müssen am Donnerstagnachmittag auf den Linien S2 und S3 in Fahrtrichtung Fellbach Geduld aufbringen. Grund ist eine defekte Signalanlage. Was bekannt ist.

Matthias Kapaun 19.06.2025 - 17:39 Uhr

Stuttgart-Bad Cannstatt – Eine defekte Signalanlage in Stuttgart-Bad Cannstatt bringt am Donnerstagnachmittag die S-Bahnlinien S2 und S3 in Richtung Fellbach (Rems-Murr-Kreis) aus dem Takt.