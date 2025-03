Der Obere Seewaldsee in Horrheim muss vorerst trockengelegt werden. Schuld ist der defekte „Mönch“. Das Ablaufwerk reguliert den Wasserspiegel. Am vergangenen Wochenende war besagter Wasserspiegel um einen Meter gefallen – zur Besorgnis des örtlichen Angelsportvereins.

Die Fischer alarmierten die Horrheimer Feuerwehr. Den Wehrleuten gelang es bei ihrem Einsatz zwar, den Mönch abzudichten. Dennoch ging auch an den Folgetagen immer weiter Wasser verloren.

Lesen Sie auch

Jetzt steht fest: „Der Mönch muss grundlegend untersucht werden“, erklärt Marc Bührer, der Leiter des städtischen Tiefbauamtes. In enger Abstimmung mit dem Landratsamt Ludwigsburg wurde daher die Entscheidung getroffen, das Wasser des Oberen Seewaldsees komplett abzulassen. Was Arbeit für die Mitglieder des Angelsportvereins bedeutet, denn die müssen nun alle Fische umsetzen.

In den kommenden Tagen werden die Tiere in verschiedene Horrheimer Seen umgesiedelt. „Erst dann können wir den Mönch genau untersuchen und beurteilen, ob er repariert werden kann oder komplett ersetzt werden muss“, so Bührer.

Für die kommende Badesaison bedeutet das: Der Obere See bleibt vorerst trocken. Der Untere Seewaldsee, heißt es in einer Mitteilung der Stadt, sollte möglichst von der Maßnahme unberührt sein.