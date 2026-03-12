Defektes Wasserrohr in Schafhausen: Das steckt hinter der improvisierten Ampel am Dätzinger Ortsende

Zu breit oder zu blöd – fragt man genervte Autofahrer, warum die T-Kreuzung am Ortsende von Dätzingen manchmal so ein Flaschenhals ist, bekommt man vermutlich eine dieser beiden Erklärungen. Also entweder blockieren breite Fahrzeuge wie Busse oder Laster die Rechtsabbiegespur – oder es ist die Kategorie der – nun ja – nicht ganz so gut mitdenkenden Menschen. Konkret geht es um Linksabbieger in Richtung Weil der Stadt, die dabei beide Fahrspuren blockieren und so insbesondere zu den Stoßzeiten den ganzen Verkehr hinter sich aufhalten.