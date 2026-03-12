 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Das steckt hinter der improvisierten Ampel am Dätzinger Ortsende

Defektes Wasserrohr in Schafhausen Das steckt hinter der improvisierten Ampel am Dätzinger Ortsende

Defektes Wasserrohr in Schafhausen: Das steckt hinter der improvisierten Ampel am Dätzinger Ortsende
1
Vielbefahrene Kreuzung zwischen Grafenau und Schafhausen: Ab Montag, 16. März, soll dort eine vorübergehende Ampelregelung in Betrieb gehen. Foto: Langner

Bei der T-Kreuzung am Dätzinger Ortsende hoffen Autofahrer schon lange auf eine Ampelregelung. Diese kommt jetzt – allerdings aus anderen Gründen als gedacht.

Böblingen: Edmund Langner (edi)

Zu breit oder zu blöd – fragt man genervte Autofahrer, warum die T-Kreuzung am Ortsende von Dätzingen manchmal so ein Flaschenhals ist, bekommt man vermutlich eine dieser beiden Erklärungen. Also entweder blockieren breite Fahrzeuge wie Busse oder Laster die Rechtsabbiegespur – oder es ist die Kategorie der – nun ja – nicht ganz so gut mitdenkenden Menschen. Konkret geht es um Linksabbieger in Richtung Weil der Stadt, die dabei beide Fahrspuren blockieren und so insbesondere zu den Stoßzeiten den ganzen Verkehr hinter sich aufhalten.

 

Defekte Wasserleitung wird saniert

Die gute Nachricht: Eine Ampel wird dieses Problem demnächst beheben. Die schlechte Nachricht: Es handelt sich nur um ein Provisorium, veranlasst durch die Verwaltung in Weil der Stadt. „Hintergrund sind Sanierungsarbeiten an einer Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt Schafhausen“, erklärt ein Pressesprecher des Landratsamts. Dort, wo die Althengstetter Straße ( L 1189) auf die Dätzinger Straße (L 1182) trifft, muss ein defektes Durchflussventil (Drossel) ausgetauscht werden. Die Althengstetter Straße muss dafür gesperrt werden.

Unsere Empfehlung für Sie

Neun Minuten Wartezeit: Löst bald eine Ampel den Grafenauer Knoten?

Neun Minuten Wartezeit Löst bald eine Ampel den Grafenauer Knoten?

Ein entnervter Beitrag über die problematische T-Kreuzung am Ortsausgang von Dätzingen geht auf Facebook viral. Jetzt kommt anscheinend Bewegung in die Sache.

Das bereits aufgebaute Ampel-Provisorium mit Metallstangen auf Betonsockeln und gelben Stromkabeln, die zur Wiesengrundhalle führen, soll während der Bauarbeiten dafür sorgen, die Verzögerungen im Busverkehr möglichst gering zu halten. Wie die Straßenverkehrsbehörde auf dem Landratsamt in Böblingen mitteilt, wird die Ampel an der viel befahrenen Kreuzung Döffinger Straße/Dätzinger Straße voraussichtlich von Montag, 16. März, bis zum Dienstag, 2. April, in Betrieb sein.

Knackpunkt Abbiegespur: Wer hier zu weit mittig steht, bremst zu Stoßzeiten auch sämtliche Rechtsabbieger aus. Foto: Langner

Schnittstelle von drei Landkreisen

Die Hoffnung auf eine dauerhafte Verbesserung an diesem neuralgischen Verkehrsknotenpunkt erfüllt sich damit also zumindest bis auf Weiteres nicht. Dabei hatte das Regierungspräsidium Stuttgart im vergangenen Sommer die testweise Einführung einer Ampelschaltung für diese Kreuzung angekündigt, an der zwei Landesstraßen und damit der Pendlerverkehr aus drei Landkreisen – Calw, Böblingen und Enzkreis – aufeinandertreffen.

Wann diese Testphase kommen wird, ist weiter unklar. Aber wer weiß? Möglicherweise liefern ja die kommenden Wochen mit der improvisierten Baustellenampel einige Anhaltspunkte für das weitere Vorgehen.

Weitere Themen

Badezentrum Sindelfingen: Denkmalprüfung des Badezentrums abgeschlossen – Stadt hat nun Klarheit

Badezentrum Sindelfingen Denkmalprüfung des Badezentrums abgeschlossen – Stadt hat nun Klarheit

Die Denkmalprüfung am Badezentrum Sindelfingen ist abgeschlossen. Die Experten kommen zu einem eindeutigen Ergebnis.
Von Wolfgang Berger
Defektes Wasserrohr in Schafhausen: Das steckt hinter der improvisierten Ampel am Dätzinger Ortsende

Defektes Wasserrohr in Schafhausen Das steckt hinter der improvisierten Ampel am Dätzinger Ortsende

Bei der T-Kreuzung am Dätzinger Ortsende hoffen Autofahrer schon lange auf eine Ampelregelung. Diese kommt jetzt – allerdings aus anderen Gründen als gedacht.
Von Eddie Langner
Schimmel in der Wohnung: Junges Paar will Baby schützen

Schimmel in der Wohnung Junges Paar will Baby schützen

Ein Wassereinbruch und feuchte Stellen an der Wand: Danach kündigte ein junges Paar fristlos die Wohnung in Hildrizhausen. Jetzt muss es ein Teil der Miete nachzahlen.
Von Ulrich Stolte
Johannes-Kepler-Gymnasium Leonberg: „Völlig verrückt“ – KI-Video von Pfefferspray-Großeinsatz aufgetaucht

Johannes-Kepler-Gymnasium Leonberg „Völlig verrückt“ – KI-Video von Pfefferspray-Großeinsatz aufgetaucht

Auf Tiktok und Facebook wird derzeit tausendfach ein Video vom Einsatz der Rettungskräfte am Leonberger JKG angesehen. Die Fotos wurden mit Künstlicher Intelligenz manipuliert.
Von Marius Venturini
Wechsel in Ehninger Traditionsladen: Von der Drechslerei zum Spielwarengeschäft – Alle sagten: „Das klappt nie“

Wechsel in Ehninger Traditionsladen Von der Drechslerei zum Spielwarengeschäft – Alle sagten: „Das klappt nie“

Als Alfred Keller den Gemischtwarenladen in ein Spielwarengeschäft umwandelt, zweifeln viele. Heute umfasst der Laden mehr als 35 000 Artikel – und ein neues Kapitel beginnt.
Von Veronika Andreas
Am Paulinensee Mönsheim: Umstrittene Hütte am See sucht neuen Besitzer

Am Paulinensee Mönsheim Umstrittene Hütte am See sucht neuen Besitzer

Eine Überdachung am Paulinensee muss weichen, da sie den Hochwasserschutz gefährdet. Die Lösung des Gemeinderats ist pragmatisch und überrascht.
Von Brunhilde Arnold
Kinderbetreuung mit TaPiR: Viel Platz für die „Weiler Pusteblumen“

Kinderbetreuung mit TaPiR Viel Platz für die „Weiler Pusteblumen“

Das Modell „Tagespflege in anderen geeigneten Räumen“ (TaPiR) erhält weiteren Zuwachs: Jessica Spreng eröffnet in Weil im Schönbuch eine Einrichtung für Kleinkinder.
Von Holger Schmidt
Herrenberger Kuchen-Marathon: Verein plant den längsten Apfelkuchen der Welt

Herrenberger Kuchen-Marathon Verein plant den längsten Apfelkuchen der Welt

Den längsten Apfelkuchen der Welt will der Obst- und Gartenbauverein Herrenberg backen. Für 800 Jahre Herrenberg gibt es 800 Meter Kuchen.
Von Ulrich Stolte
Leo-Center Leonberg: Ein Café, Mode, Schnitzel und Flipper: Das sind die Neuheiten im Leo-Center

Leo-Center Leonberg Ein Café, Mode, Schnitzel und Flipper: Das sind die Neuheiten im Leo-Center

Nach zuletzt zwei Schließungen meldet das Center wieder positive Nachrichten: Ein Café, Cecil und Street One ziehen ein, es gibt Schnitzelvariationen und Spielgeräte als Freizeitspaß.
Von Nathalie Mainka
Jüngster Abgeordneter: Vom Sindelfinger Rathaus in den Landtag

Jüngster Abgeordneter Vom Sindelfinger Rathaus in den Landtag

Der 23-jährige Nico Gunzelmann (CDU) wird jüngster Abgeordneter im neuen Landtag. Dafür muss er seinen Abteilungsleiter-Posten auf dem Sindelfinger Rathaus ruhen lassen.
Von Jelena Maier und Robert Krülle
Weitere Artikel zu Weil der Stadt Grafenau Ampel Pendler Verkehr Umleitung Wasserleitung
 
 