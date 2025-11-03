In Deutschland erleiden jährlich mehr als 135.000 Menschen einen Herzstillstand. Ohne schnelle Hilfe sind die Überlebenschancen minimal. Was man braucht, um auf den Ernstfall vorbereitet zu sein.

Bei einem Herzstillstand zählt buchstäblich jede Sekunde. Das Herz hört auf zu schlagen, die Blutversorgung des Gehirns kommt zum Erliegen, und ohne sofortige Hilfe sinkt die Überlebenschance um zehn Prozent pro Minute. Die Fakten sind alarmierend: Nur etwa elf Prozent der Betroffenen überleben einen Herzstillstand außerhalb des Krankenhauses.

Herzstillstand: Die entscheidenden ersten sechs Minuten Die durchschnittliche Reaktionszeit des Rettungsdienstes in Deutschland beträgt etwa 15 Minuten. Das bedeutet: Ersthelfer vor Ort sind oft die erste und einzige Chance, ein Leben zu retten. Die Wiederbelebung muss sofort beginnen, doch für eine erfolgreiche Rettung braucht es mehr: einen Defibrillator.

Ohne Behandlung, die innerhalb von sechs Minuten beginnt, sind die Überlebenschancen extrem gering. Eine frühe Wiederbelebung in den ersten Minuten kann die Überlebenschance, laut der American Heart Association, verdoppeln oder sogar verdreifachen, und der Einsatz eines AED (Automatischer Externer Defibrillator) kann, laut einer Publikation in der National Library of Medicine, die Überlebenschance ebenfalls verdoppeln.

Ein Defibrillator analysiert den Herzrhythmus und gibt bei Bedarf einen elektrischen Schock ab, um das Herz wieder in Gang zu bringen. Diese Geräte sind so konzipiert, dass sie von jedem bedient werden können – auch ohne medizinische Ausbildung. Sprachanweisungen führen den Anwender Schritt für Schritt durch den Rettungsablauf.

Prävention beginnt mit Verfügbarkeit: Mit Defibrillatoren Leben retten

Acht von zehn Herzstillständen ereignen sich zu Hause oder am Arbeitsplatz. Immer mehr Unternehmen, Sportvereine und Gemeinden erkennen daher die Bedeutung eines Defibrillators vor Ort. Sie können den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen – nicht nur zu Hause oder am Arbeitsplatz, sondern auch beispielsweise bei Sportveranstaltungen.

Philips, weltweit führend in Medizintechnik, hat kompakte und zuverlässige Defibrillatoren entwickelt, die für jede Umgebung geeignet sind. Diese Geräte wurden mit einem Ziel entwickelt: Leben retten, indem sie jedem ermöglichen, schnell und effektiv zu handeln.

Defibrillator: Der AED für Laien

Der Philips HS1 AED ist ein kleiner, leichter, zuverlässiger und äußerst einfach zu bedienender Automatischer Externer Defibrillator (AED). Der AED ist so konzipiert, dass jeder damit ein Leben retten kann. Er ist der AED für ungeschulte Anwender und nicht umsonst der meistverkaufte AED weltweit.

Dank der einfachen Bedienung und der Sprachanweisungen kann jeder Laie mit diesem AED Leben retten. Mit fortschrittlichen Funktionen wie Herzschrittmacher-Erkennung und hochempfindlicher Fibrillations-Asystolie-Schwelle erfüllt der AED auch die strengsten Industriestandards.

Der ideale AED für zu Hause, das Büro, die Praxis, das Boot, das Auto, den Wohnwagen oder zum Mitnehmen in den Urlaub.

Defibrillator kaufen: In Sicherheit investieren lohnt sich

Vielleicht haben zahlreiche Menschen noch nie einen Herzstillstand an ihrem Arbeitsplatz oder zu Hause erlebt. Aber sie hatten wahrscheinlich auch noch nie einen Brand, und dennoch hängt auf jeder Etage ein Feuerlöscher. Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Defibrillator benötigt, größer als die Wahrscheinlichkeit, einen Feuerlöscher einsetzen zu müssen. Doch Ersteres wird oft übersehen.

Die Anschaffung eines Defibrillators ist wie ein Feuerlöscher: eine Investition in die eigene Sicherheit, die der Mitarbeitenden, Kunden und Besucher. Noch wichtiger: Man schafft eine sicherere Umgebung, in der sich Menschen geschützt fühlen.

In einer Notsituation hat man keine Zeit zum Nachdenken. Wenn man jetzt handelt und einen Defibrillator verfügbar macht, kann man morgen ein Leben retten. Denn wenn ein Herzstillstand eintritt, gibt es keinen Notausgang. Keine alternative Route. Nur Wiederbelebung und Defibrillation. Auf einen Herzstillstand kann man sich nämlich nur vorbereiten, nicht vorbeugen.

