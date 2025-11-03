In Deutschland erleiden jährlich mehr als 135.000 Menschen einen Herzstillstand. Ohne schnelle Hilfe sind die Überlebenschancen minimal. Was man braucht, um auf den Ernstfall vorbereitet zu sein.
06.11.2025 - 10:37 Uhr
Bei einem Herzstillstand zählt buchstäblich jede Sekunde. Das Herz hört auf zu schlagen, die Blutversorgung des Gehirns kommt zum Erliegen, und ohne sofortige Hilfe sinkt die Überlebenschance um zehn Prozent pro Minute. Die Fakten sind alarmierend: Nur etwa elf Prozent der Betroffenen überleben einen Herzstillstand außerhalb des Krankenhauses.