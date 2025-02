Hier erfahren Sie, was die Tickets für die Show der Deftones in Frankfurt kosten.

Redaktion 06.02.2025 - 06:49 Uhr

Fans der Deftones dürfen sich freuen: Die US-amerikanische Alternative-Metal-Band hat für Juni 2025 drei exklusive Headline-Shows in Europa angekündigt. Neben Auftritten in Mailand und Zürich werden sie am 20. Juni 2025 auch in der Frankfurter Jahrhunderthalle zu sehen sein. Die Ankündigung erfolgte über Instagram mit den Worten: „Milan. Zurich. Frankfurt. June 2025.“